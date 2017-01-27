Учалинский "Горняк" взял реванш в Орске - 7 : 3

Учалинцы уверенно возглавляют конференцию "Восток" Национальной молодежной хоккейной лиги.

Сделав необходимые выводы после обидного поражения от "Южного Урала - Металлурга" накануне - 2 : 4, "Горняк" засучил рукава прямо со старта. Полностью контролируя ход игры, гости уверенно выиграли первый период, а во втором учинили форменный разгром хозяевам. После этого "Горняк" демонстративно бросил играть и позволил орчанам в третьем отрезке забить дважды.

Тем не менее, победа - 7 : 3 (3:1; 4:0; 0:2). У "Горняка" забивали Эмиль Нургалиев - трижды, Андрей Цайслер (в большинстве), а также Антон Козульников, Павел Пищальников и Максим Синдимиров, сообщает пресс-служба учалинцев.