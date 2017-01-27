|
|
НОВОСТИ
26.01.17 12:58
Башкирские баскетболисты Кристина Ямалиева и Андрей Левчук примут участие в Матче звёзд АСБ
25.01.17 16:58
Башкирия и руководство Куйбышевской железной дороги подписали соглашение о сотрудничестве
25.01.17 12:01
В Уфе директор института не заплатил трём сотрудникам 92 тысячи зарплаты, имея на счету шесть миллионов
25.01.17 11:26
Башкирские паралимпийцы стали призёрами чемпионата России по лыжным гонкам и биатлону
|
27.01.17 | 09:49 НОВОСТИ | Архив новостей
Учалинский "Горняк" взял реванш в Орске - 7 : 3
Учалинцы уверенно возглавляют конференцию "Восток" Национальной молодежной хоккейной лиги.
Сделав необходимые выводы после обидного поражения от "Южного Урала - Металлурга" накануне - 2 : 4, "Горняк" засучил рукава прямо со старта. Полностью контролируя ход игры, гости уверенно выиграли первый период, а во втором учинили форменный разгром хозяевам. После этого "Горняк" демонстративно бросил играть и позволил орчанам в третьем отрезке забить дважды.
Тем не менее, победа - 7 : 3 (3:1; 4:0; 0:2). У "Горняка" забивали Эмиль Нургалиев - трижды, Андрей Цайслер (в большинстве), а также Антон Козульников, Павел Пищальников и Максим Синдимиров, сообщает пресс-служба учалинцев.
Автор: Андрей НИЧКОВ
|
AHOHC
AHOHC
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Асаба 2017-01-27 09:00:20
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-27 08:29:48
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 17:01:05
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 16:47:10
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-26 11:41:49
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
андрей ничков 2017-01-26 11:38:44
Трагедия власти и власть трагедии (Культура) 01.12.16 (10:50)
Дора, Уфа 2017-01-26 11:18:32
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 09:20:55
Подсчитали — призадумались (Экономика) 20.01.17 (11:02)
прохожий 2017-01-22 20:23:24
Твёрдые бытовые доходы (Cоциум) 19.01.17 (10:27)
Ассаби 2017-01-19 15:24:07
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Иван 2017-01-19 11:02:22