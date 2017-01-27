"Толпар" одержал самую крупную победу в сезоне

В повторном матче юные уфимцы разгромили "Тюменский Легион" - 11 : 0.

Крупно выиграв накануне со счетом 7 : 3, уфимский "Толпар" вновь не оставил никаких шансов гостям из Тюмени. Все было решено уже в первом периоде, который наша "молодежка" выиграла со счетом 5 : 0. После этого вконец расклеившиеся гости позволили уфимцам сделать счет совершенно неприличным - 11 : 0 (5:0; 4:0; 2:0).

У "Толпара" хет-триком отметился Глеб Кузьмин, дубль на счету Даниила Скорикова. По одной шайбе забросили Максим Аскаров, Александр Оськин, Егор Старцев, Александр Петрунин и Дмитрий Среднев, сообщает пресс-служба клуба.