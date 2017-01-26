В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав

Транспортное средство было остановлено сотрудниками ГИБДД сегодня в Кушнаренковском районе.

Водитель «КАвЗа», перевозивший детей, не имел водительского удостоверения, так как до сентября лишен его за пьяное вождение. В салоне автобуса находились десять учащихся 1-5 классов в сопровождении воспитательницы.

Нарушителю грозит административный арест. По поводу его допуска к управлению автобусом предстоит разбирательство, сообщает начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.