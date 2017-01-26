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26.01.17 | 16:21 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Транспортное средство было остановлено сотрудниками ГИБДД сегодня в Кушнаренковском районе.
Водитель «КАвЗа», перевозивший детей, не имел водительского удостоверения, так как до сентября лишен его за пьяное вождение. В салоне автобуса находились десять учащихся 1-5 классов в сопровождении воспитательницы.
Нарушителю грозит административный арест. По поводу его допуска к управлению автобусом предстоит разбирательство, сообщает начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.
Автор: Марат САТТАРОВ
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