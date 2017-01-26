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НОВОСТИ
26.01.17 12:58
Башкирские баскетболисты Кристина Ямалиева и Андрей Левчук примут участие в Матче звёзд АСБ
25.01.17 16:58
Башкирия и руководство Куйбышевской железной дороги подписали соглашение о сотрудничестве
25.01.17 12:01
В Уфе директор института не заплатил трём сотрудникам 92 тысячи зарплаты, имея на счету шесть миллионов
25.01.17 11:26
Башкирские паралимпийцы стали призёрами чемпионата России по лыжным гонкам и биатлону
25.01.17 11:08
В Уфе после смерти 12-летней девочки началась доследственная проверка одной из больниц
25.01.17 10:57
Башкирская сноубордистка Елизавета Салихова стала серебряным призёром чемпионата страны
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26.01.17 | 15:59 НОВОСТИ | Архив новостей
В Октябрьском осуждены наркоторговцы
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|08.10.13
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|01.04.16
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|22.11.16
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