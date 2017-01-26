"Resbash"-Председателем Молодёжной палаты республики вновь стал Тагир Гизатуллин
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26.01.17 15:38
В Уфе следователи проверяют обстоятельства смерти ребёнка в больнице
26.01.17 15:30
Председателем Молодёжной палаты республики вновь стал Тагир Гизатуллин
26.01.17 15:29
В Стерлитамаке задержан похититель презервативов
26.01.17 15:14
В России запущен официальный сайт Года экологии
26.01.17 15:01
Россияне будут кататься с горок по ГОСТу
26.01.17 14:22
В Белебеевском районе сироты несколько месяцев не получали материальную поддержку
26.01.17 14:12
Башкирских предпринимателей планируют поддержать материально
26.01.17 13:32
«Уфа-Алиса» уступила в Волгограде местной «Динамо-Синаре»
26.01.17 13:25
В минувшем году индекс промпроизводства в Башкирии превысил плановое значение
26.01.17 13:22
Молдавский футболист Каталин Карп может стать очередным новичком «Уфы»
26.01.17 13:13
В Кармаскалинском районе открылся шахматный клуб
26.01.17 13:05
Вратарь «Анжи» Александр Беленов близок к переходу в «Уфу»
26.01.17 12:58
Башкирские баскетболисты Кристина Ямалиева и Андрей Левчук примут участие в Матче звёзд АСБ
26.01.17 12:49
Хорват Иван Пауревич снова стал игроком «Уфы»
26.01.17 11:42
В Уфе спасли девушку, провалившуюся под лёд
26.01.17 11:37
В Уфе оштрафован разработчик сайта, самовольно сменивший на нём контакты
26.01.17 11:15
"Толпар" крупно выиграл у "Тюменского легиона" - 7:3
26.01.17 11:08
Учалинский "Горняк" оступился в Орске - 2:4
26.01.17 09:00
"Салават Юлаев" проиграл в Москве "Динамо" - 2:6
25.01.17 17:20
Строительство цементного завода в Сибае получило статус приоритетного проекта
25.01.17 16:58
Башкирия и руководство Куйбышевской железной дороги подписали соглашение о сотрудничестве
25.01.17 16:40
В Башкирии состязались... в метании валенок
25.01.17 16:24
Башкирия и «Роснефть» заключили соглашение о сотрудничестве
25.01.17 16:00
Башкирия получит миллиард на улучшение городских дорог
25.01.17 15:51
В Башкирии пятилетняя девочка упала в колодец с ледяной водой
25.01.17 15:44
Экс-студент Рустэм Хамитов поздравил молодёжь БашГУ с Татьяниным днём
25.01.17 15:07
Электропоезд «Снежинка» доставит уфимцев на спортивный праздник
25.01.17 14:56
В Башкирии в профессиональном мастерстве сразятся школьники
25.01.17 14:44
В Баймаке вручили журналистскую премию имени Юлая Максютова
25.01.17 14:37
В Уфе пожарные вынесли из горящего дома газовый баллон
25.01.17 14:36
В Уфе установили цены на школьное питание
25.01.17 14:33
Двое бирян получили по шесть лет колонии за убийство товарища
25.01.17 13:01
В Шаранском районе убили инвалида
25.01.17 12:47
В Башкирии появилась Княгиня. И без Забавы с Чингисханом здесь не обошлись
25.01.17 12:18
В Уфе будут судить мужчину, взорвавшего банкомат с 2,5 миллиона рублей
25.01.17 12:12
Бюджет Башкортостана за 2016 год исполнен с профицитом
25.01.17 12:09
Жителя Башкирии обязали вернуть в бюджет 700 тысяч, на которые он построил дом
25.01.17 12:01
В Уфе директор института не заплатил трём сотрудникам 92 тысячи зарплаты, имея на счету шесть миллионов
25.01.17 11:53
В Башкирии физрук осуждён за повторное вождение в пьяном состоянии
25.01.17 11:38
«Уфа» расторгла трудовой контракт с бразильским нападающим Диего
25.01.17 11:26
В Башкирии за год прибавилось 34 тысячи квартир
25.01.17 11:26
Башкирские паралимпийцы стали призёрами чемпионата России по лыжным гонкам и биатлону
25.01.17 11:19
В Уфе прошло республиканское первенство по греко-римской борьбе среди кадетов
25.01.17 11:13
В Нефтекамске "трудные" подростки побывали в наркодиспансере
25.01.17 11:09
Кристина Спиридонова выиграла бронзу на этапе кубка мира по фристайлу
25.01.17 11:08
В Уфе после смерти 12-летней девочки началась доследственная проверка одной из больниц
25.01.17 11:06
В Калтасинском районе разыскиваются браконьеры, застрелившие двух лосей
25.01.17 11:00
Пострадавшими в столкновении автобуса и легковушки в Уфе оказались десять человек
25.01.17 10:57
В трех башкирских озерах теперь будут разводить рыбу
25.01.17 10:57
Башкирская сноубордистка Елизавета Салихова стала серебряным призёром чемпионата страны
25.01.17 10:52
В уфимской гимназии открылся бассейн
25.01.17 10:44
"Батыр" взял реванш у "Красноярских Рысей" - 6 : 5
25.01.17 10:33
"Торос" в Нефтекамске проиграл "СКА - Неве" - 3 : 4
25.01.17 10:31
В Башкирии справку о наказаниях за использование наркотиков теперь можно получить в МФЦ
25.01.17 10:18
"Салават Юлаев" сегодня сыграет в Москве с "Динамо"
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