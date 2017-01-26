Председателем Молодёжной палаты республики вновь стал Тагир Гизатуллин

Новый состав Молодежной общественной палаты при Госсобрании республики провел свое первое заседание. Председателем палаты был вновь избран Тагир Гизатуллин.



Молодых парламентариев с успешным избранием поздравил председатель парламента Константин Толкачев.

– Традиционно в Молодежную палату входят представители наиболее активной части молодежи Башкортостана, – отметил спикер. – Часть палаты избирается не в первый раз и обладает определенным опытом парламентской деятельности, которым, я уверен, будет делиться с вновь избранными. Преемственность в работе Молодежной палаты стала хорошей традицией.

По словам К. Толкачева, создание Молодежной общественной палаты при парламенте, молодежных советов при районных и городских советах является важным направлением молодежной политики в республике. Он также подчеркнул, что таким образом создаются благоприятные условия для социализации молодого поколения, его патриотического воспитания, духовного и культурного развития, подготовки к активному участию в социально-экономической и общественно-политической жизни Башкортостана.

Также на заседании сформированы восемь комиссий Молодежной общественной палаты. Их названия совпадают с наименованиями соответствующих комитетов Государственного Собрания.