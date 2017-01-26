В Белебеевском районе сироты несколько месяцев не получали материальную поддержку

26.01.17 Сегодня - Международный день таможенника

26.01.17 В Уфе ушел из жизни писатель-травник Рим Ахмедов

26.01.17 Парламентарии Башкирии открыли заседание весенней сессии

26.01.17 В Челябинске состоится фестиваль башкирского кино «Осҡон»

26.01.17 В Уфе произошел пожар в ресторане "Пышка"

26.01.17 В Башкирии три озера переданы под товарное рыбоводство

26.01.17 Из аэропорта «Уфа» возобновились субсидируемые рейсы в Омск и Ноябрьск

26.01.17 Бюджет Башкирии исполнен с профицитом в 12,5 млрд рублей

26.01.17 В Башкирии наметилось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ