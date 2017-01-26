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26.01.17 | 11:15 НОВОСТИ | Архив новостей
"Толпар" крупно выиграл у "Тюменского легиона" - 7:3
Уфимцы продолжают борьбу за место в плей-офф Молодежной хоккейной лиги.
Несмотря на разгромный итоговый результат, "Толпар" далеко не сразу добился решающего преимущества над гостями из Тюмени. В первом периоде северяне сумели точными бросками ответить на голы в исполнении Александра Ренева и Дмитрия Среднева. Лишь во втором отрезке уфимцы ушли вперед благодаря бомбардирским успехам Руслана Гайсина, Эрика Хасанова, Глеба Мальцева и Раниса Миргалиева.
В заключительной трети матча победную точку поставил Максим Аскаров - 7:3 (2:2; 4:1; 1:0), сообщила пресс-служба "Толпара".
Автор: Андрей НИЧКОВ
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