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26.01.17 | 09:00 НОВОСТИ | Архив новостей
"Салават Юлаев" проиграл в Москве "Динамо" - 2:6
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. "Динамо" (Москва) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 6:2 (3:2; 1:0; 2:0). Шайбы забросили: Л. Кашпар (1-я мин., 24), А. Галимов (4), Ю. Хиетанен (20), М. Карсумс (53), А. Федоров (59, бол.) - у хозяев; К. Капризов (9, бол.), И. Григоренко (11) - у гостей.
"Салават Юлаев" проиграл пятый раз подряд. Учитывая сегодняшнее состояние команды, поражение в Москве прогнозировалось довольно уверенно. Пропустив уже на первой минуте, юлаевцы не смогли предложить хозяевам веских контраргументов. Только самоуспокоенность москвичей, вскоре забивших еще, позволила гостям на время восстановить равенство. Радуясь успехам Кирилла Капризова, принявшего участие в обоих голах, следует признать: юному вундеркинду не по силам пока тащить на себе всю команду. Но именно такая ноша возложена сегодня на Кирилла.
Динамовцы довольно быстро пришли в себя и больше не упускали контроля за ходом событий. Счет мог быть гораздо крупнее - несколько раз за юлаевцев сыграл каркас ворот. Под конец матча уфимцы попросту дожидались его окончания.
Пятое поражение кряду оставило открытым вопрос об участии "Салавата Юлаева" в розыгрыше кубка Гагарина. Завтра наши земляки сыграют в Ярославле, где "Локомотив" одерживает одну победу за другой.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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