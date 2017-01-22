Строительство цементного завода в Сибае получило статус приоритетного проекта

Инвестором в реализации совместного российско-китайского производства является «Сычуаньская компания по охране окружающей среды «Цзюньхэ». Общий объем инвестиций составит более 13,5 млрд рублей, планируется создать 200 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства.



Напомним, что на форуме малого предпринимательства «Зауралье-2016» инвесторы из Китая заявили о своей готовности построить здесь предприятие мощностью производства пять тысяч тонн цемента в сутки. Тогда представители китайской стороны особо отметили, что используемые на заводе технологии будут самые современные, без загрязнения атмосферного воздуха и воды.

Завод по производству цемента вызвал ажиотаж у горожан. Пока одни радовались вероятности появления новых рабочих мест, другие крупный инвестиционный проект назвали губительным для экологии Сибая.

Между тем экологи выезжали на предполагаемое место возведения завода. Оно находится далеко за пределами жилой зоны и даже санитарно-защитной зоны, сообщили в Сибайском территориальном комитете министерства природопользования и экологии республики. Сейчас каких-либо конкретных заявлений о том, что вредные выбросы попадут или не попадут в городскую среду, нельзя сделать. Однако, нам пояснили: на стадии проектирования все нормативные документы будут проходить через общественные слушания, прописанные законом об охране окружающей среды. Поэтому все, кто озабочен строительством завода, смогут активно участвовать в этих слушаниях.

При этом стоит иметь в виду, что на сегодняшний день существует много различных технологий, которые могут минимизировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Поэтому при рассмотрении проекта важно учитывать все технологии по очистке выбросов и эффективность систем пылеулавливания.