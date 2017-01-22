Башкирия и «Роснефть» заключили соглашение о сотрудничестве

Башкирия и ПАО НК «Роснефть» заключили Соглашение о сотрудничестве, которое подписали глава РБ Рустэм Хамитов и

главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом сообщает официальный сайт главы республики.



Соглашение направлено на совместную реализацию промышленных, финансовых, социальных программ, способствующих комплексному развитию региона. В нем особо подчеркивается социальная ориентированность принимаемых решений и действий.





Стороны намерены развивать сотрудничество по самым разным направлениям, от реализации инновационных проектов до взаимодействия в области культуры.





Особое внимание в соглашении уделено обеспечению потребителей республики качественными нефтепродуктами, производству и применению современных дорожных материалов, реализации проектов по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры с учетом растущих потребностей автомобильного транспорта региона. Этой же цели будет служить сотрудничество в области импортозамещения смазочных материалов и специальных жидкостей на промышленных предприятиях и транспорте.