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25.01.17 | 14:44 НОВОСТИ | Архив новостей
В Баймаке вручили журналистскую премию имени Юлая Максютова
Премия учреждена в 2008 году по инициативе центральной межпоселенческой библиотеки в целях увековечивания имени собственного корреспондента газеты «Йэшлек» и поддержания творческой активности молодых журналистов, пишущих о Баймакском крае и его людях.
– Победа досталась заведующей отделом писем и социальной жизни газеты «Баймакский вестник» Земфире Гадельшиной. – говорит заслуженный работник печати и массовой информации Башкортостана, председатель комиссии Лилия Ганиева. – Неравнодушие и глубокое проникновение в тему - ее отличительная черта. На страницах районной газеты она напоминает о таких понятиях и ценностях, как милосердие, гуманность, неравнодушие. Она умеет увидеть и донести до своего читателя позитивное. Она сопереживает своим героям и старается в случае необходимости им помочь.
Торжественное вручение диплома лауреата и собственно самой премии состоялось на вечере памяти Юлая Максютова. Нынешний январь юбилейный для его родных. Журналисту исполнилось бы 55. Собственный корреспондент газеты «Йэшлек» своим острым пером не давал покоя многим, а его материалы о людях и событиях доходили до глубины души. Жизнь талантливого летописца современности оборвалась слишком рано. Он ушел в сорок четыре.
Премия имени Юлая Максютова присуждается работникам редакций газет и журналов в возрасте до 35 лет. На соискание премии в этот раз были предложены три кандидатуры. Кроме победителя, это корреспонденты газет «Баймакский вестник» и «Йэшлек» Дмитрий Фадеев и Айбулат Ишназаров.
Лауреатами премии в разные годы становились Зульфия Сафина, Гузель Исянгильдина, Айгуль Идельбаева из Баймака и Резеда Усманова из Сибая.
Автор: Зульфия САФИНА
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