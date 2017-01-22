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25.01.17 | 12:47 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии появилась Княгиня. И без Забавы с Чингисханом здесь не обошлись
Какие имена для новорожденных выбирали в республике в прошлом году чаще всего, а какие родительские изыски вызывают недоумение или улыбку, рассказала корреспонденту "РБ" пресс-секретарь Госкомитета Республики Башкортостан по делам юстиции Лейсан Абдуллина.
Самыми популярными именами в прошлом году у мальчиков стали: Артем, Тимур, Кирилл, Амир, Данил, Роман, Егор, Александр, Матвей, Максим, Эмиль, Артур. Для новорожденных дочек родители чаще всего выбирали такие имена, как Арина, София, Самира, Виктория, Анастасия, Полина, Дарья, Валерия, Азалия, Милана, Диана, Мария.
Иногда родители довольно неожиданно называют своих отпрысков: Аполлон, Воислав, Галактион, Дэвид, Ирис, Кенон Дениз, Чингисхан, Добромир, Златаслав. А среди девочек будут выделяться Аксинья, Арсения, Дамина, Забава, Златовласка, Нисо, Ружена, Юнона, Жанетта, Кассиопея, Княгиня, Идиллия.
Автор: Надежда ТЮНЁВА
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