В Уфе будут судить мужчину, взорвавшего банкомат с 2,5 миллиона рублей

Прокуратура Орджоникидзевского района столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего горожанина, обвиняемого по статье «покушение на кражу денежных средств в особо крупном размере».

В ноябре прошлого года уфимец в маске и перчатках зашел в ночное время в банковское помещение, закрасил объектив камеры видеонаблюдения и взорвал терминал, в котором находилось два с половиной миллиона рублей. К преступлению злоумышленник готовился заранее, предварительно посетив несколько потенциальных «точек» и оценивая степень их охраны. Прокол случился на том, что грабитель испугался сильного взрыва и дал деру, оставив банкомат с деньгами.

Мужчину по горячим следам задержали сотрудники правоохранительных органов и поместили его под стражу. Обвиняемый сознался в содеянном, мотивировав свой поступок желанием погасить кредиты. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.