Бюджет Башкортостана за 2016 год исполнен с профицитом

Доходы консолидированного бюджета Башкортостана в 2016 году составили 195,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба министерства финансов.

Это на 9,8% выше показателя 2015 года. По словам министра Риды Субханкуловой, республика завершила год «со стабильной и устойчивой бюджетной системой».

Доходы выросли за счет увеличения поступлений налогов на прибыль организаций, на доходы физлиц, акцизов и имущественных налогов, а также за счет дивидендов крупных компаний. Из федерального бюджета поступило 32,6 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета соcтавили 185,1 млрд рублей. Таким образом, профицит превысил 10,1 млрд рублей в то время, как планировался дефицит в 6,4 млрд рублей

Большая часть расходов – более 70% - направлена на «социалку», пояснила пресс-служба.