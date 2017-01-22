В Башкирии за год прибавилось 34 тысячи квартир

25.01.17 Сегодня - День штурмана ВМФ РФ

25.01.17 Сегодня - День студентов (Татьянин день)

25.01.17 В Башкирии три озера переданы под товарное рыбоводство

25.01.17 Из аэропорта «Уфа» возобновились субсидируемые рейсы в Омск и Ноябрьск

25.01.17 Бюджет Башкирии исполнен с профицитом в 12,5 млрд рублей

25.01.17 В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

25.01.17 Рустэм Хамитов встретился с президентом Российского Зернового союза Аркадием Злочевским

25.01.17 В Башкирии наметилось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

25.01.17 Главным судебным приставом Башкирии назначен Ильнур Махмутов