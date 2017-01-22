Жителя Башкирии обязали вернуть в бюджет 700 тысяч, на которые он построил дом

Нарушение исполнения законодательства при предоставлении субсидий выявила прокуратура Федоровского района.

В 2013 году мужчина обратился в районную администрацию, намереваясь получить субсидию на жилищное строительство по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». В качестве подтверждения он предоставил документы о трудоустройстве разнорабочим в агрофирму, принадлежащую его родственнику.

На деле он не работал там с 2009 года, однако по программе получил из бюджета более 700 тысяч рублей, на которые затем построил дом. Теперь суд обязал его вернуть деньги в бюджет. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество при получении выплат», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.