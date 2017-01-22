В Башкирии физрук осуждён за повторное вождение в пьяном состоянии

Мировой судья по Илишевскому району вынес приговор 30-летнему преподавателю физкультуры и ОБЖ школы села Старокуктово.

Педагог, лишенный прав за пьяное вождение, в марте прошлого года вновь сел пьяным за баранку и поехал кататься, однако был задержан сотрудниками ДПС в селе Верхнеяркеево.

Подсудимый признал вину. Суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.