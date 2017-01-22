«Уфа» расторгла трудовой контракт с бразильским нападающим Диего

Южноамериканский легионер стал очередным футболистом, покинувшим нашу команду.

28-летний уроженец Сан-Паулу долгое время выступал у себя на родине, защищая цвета команд «Фламенго», «Каштелу-Бранку», «Дуки-ди-Кашиас», «Каштелу-Бранку» и «Коринтианс Алагоано».

В 2011 юркий вингер переехал в Россию, где сначала играл в Нижнем Новгороде и Владивостоке, а с 2012-го стал футболистом «Уфы». За башкирскую дружину Диего провел 89 официальных матчей и забил восемь голов, в свое время помог выйти нашей команде в Премьер-лигу.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл лишь в четырех играх, сообщает официальный сайт «Уфы».