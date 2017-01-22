Башкирские паралимпийцы стали призёрами чемпионата России по лыжным гонкам и биатлону

Состязания проходят в подмосковном Пересвете на базе лыжного клуба чемпиона Олимпийских игр Александра Легкова.

В соревнованиях среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата принимают участие более 50 спортсменов из 19 регионов РФ. Башкортостан в чемпионате России представляют Александр Давидович и Азат Карачурин.

В лыжных гонках в категории «LW 10-12» Александр Давидович завоевал три медали: бронзу - в спринте классическим стилем, а также два серебра - в гонке на короткой дистанции свободным стилем и гонке на средней дистанции классическим стилем.

Азат Карачурин занял второе место в биатлонных состязаниях на 7,5 километров с двумя огневыми рубежами в категории «LW 2-9», сообщает министерство молодежной политики и спорта РБ.