Башкирия привлекла 255 миллионов рублей для предпринимателей моногородов

Успешно для республики завершился в Москве конкурс по распределению субсидий на господдержку малого и среднего бизнеса. Республика второй год подряд заняла первое место по объему полученных федеральных средств для поддержки малого бизнеса в моногородах, сообщает пресс-служба Госкомтуризма Башкортостана

Объем привлеченной федеральной субсидии на данный вид поддержки составляет более 130 млн рублей на шесть моногородов. Все моногорода республики: Кумертау, Нефтекамск, Учалы, Белебей, Благовещенск и Белорецк, приняли участие в конкурсе на предоставление федеральной субсидии. Всего на поддержку малого и среднего бизнеса в регион привлечено более 255 млн рублей из средств федерального бюджета. А Кумертау занял третье место среди всех городов России по объемам привлеченных средств — после Москвы и Санкт-Петербурга.



По предварительным данным, прямую финансовую поддержку получили более 180 субъектов малого и среднего предпринимательства, которыми создано более 470 новых рабочих мест и сохранено около 2500 рабочих мест. В пяти моногородах республики в прошлом году зарегистрировано 1735 новых субъектов малого бизнеса.