С 1 февраля пенсия возрастет на 5,4 процента

Страховая часть пенсии повысится с 1 февраля на 5,4 процента. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

«В этом году мы возвращаемся к прежней системе индексации пенсий, - подчеркнул премьер. - Страховая пенсия вырастет на уровень инфляции прошлого года — 5,4 процента».

Средства на повышение пенсий предусмотрены в полном объеме, это порядка 230 млрд рублей. По словам вице-премьера Ольги Голодец, средний размер пенсии составит 13,6 тыс. рублей, что превышает прожиточный минимум для пенсионеров на 60 процентов.