В Уфе станет меньше рекламных конструкций

Более трехсот конструкций на основных магистралях города будет демонтировано в Уфе в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Речь идет об устаревших конструкциях, рекламах из некачественных материалов, а также вывесках, отрицательно сказывающихся на облике города. Кроме того, демонтируются конструкции, расположенные на разделительных полосах дорог и на пешеходных ограждениях.

На трассе Уфа-аэропорт, например, реклама сохранится на остановочных павильонах и возле торговых центров. Все остальные конструкции уберут в течение нынешнего года.