Уфимец пытался инсценировать самоубийство женщины, которую он зарезал

Обвинение по статье УК РФ «убийство» предъявлено 40-летнему горожанину.

Утром 5 октября прошлого года после пьянки 56-летняя женщина стала выгонять из своей квартиры сожителя. Мужчине это пришлось не по душе и он зарезал хозяйку, после чего попытался инсценировать самоубийство, вложив нож в руку жертвы и переместив ее тело.

Имитация оказалась провальной и подозреваемый был объявлен в розыск. Спустя месяц правоохранители задержали его. Сейчас он находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.