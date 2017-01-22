В Башкирии женщина зарезала сожителя во время приготовления еды

Следственные органы в отношении 35-летней сельчанки возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Днем 21 января в деревне Москово Учалинского района 42-летний мужчина стал придираться к сожительнице, которая готовила еду и в итоге ударил ее. В ответ женщина вонзила нож ему в бедро. От обильной кровопотери потерпевший скончался спустя непродолжительное время, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.

С подозреваемой взята подписка о невыезде, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.