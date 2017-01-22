В Башкирии число заболевших гриппом снижается

О снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в республике на 8 процентов и в Уфе – на 11 процентов сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Однако, эпидемический уровень заболеваемости пока сохраняется, отмечают в надзорном ведомстве.

Превышение эпидемических порогов заболеваемости на 70,7 процента медики регистрируют сейчас среди взрослых. Поэтому эпидемиологи не устают повторять о мерах личной профилактики от острых вирусных респираторных инфекций: сокращении времени пребывания в местах массовых скоплений людей, пользовании маской, тщательном мытье рук и промывании полости носа, регулярном проветривании помещений и влажной уборке, а в случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе –приеме противовирусных препаратов с профилактической целью.

Пик эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, по данным Роспотребнадзора, в Башкирии пройден с 9 по 15 января.