Житель Оренбурга специально приехал в Уфу, чтобы грабить пенсионерок

Все преступления он совершал по одной схеме – в темное время суток вырывал у потерпевших сумки из рук, после чего давал деру. По оперативным данным, на счету у подозреваемого четыре факта в двух районах столицы, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Злоумышленник был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Как оказалось, 30-летний безработный житель соседнего региона задолжал банкам кругленькую сумму и не нашел другого способа, как грабить пенсионерок, причем не местных – для этого он специально поехал в Уфу.

В общей сложности вор похитил около 20 тысяч рублей и стал фигурантом уголовного дела по статье «грабеж».