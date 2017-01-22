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23.01.17 | 14:35 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии назовут лучшие дома
Конкурс «Лучший многоквартирный дом-2017» объявлен в республике, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ.
В конкурсе могут принять участие дома, построенные более трех лет назад. Жители не должны иметь долгов по «коммуналке», за исключением текущих. Кроме того, совет дома обязан представить программу по сокращению потерь коммунальных ресурсов и планы по расходованию премии, если дом станет победителем.
Заявку на конкурс можно подать до 15 апреля, итоги будут подведены в мае. Вознаграждение в 100 тысяч рублей жильцы смогут направить на содержание дома и двора, а 10 процентов суммы выплатить в качестве поощрения председателю домкома или ТСЖ.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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