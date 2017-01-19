В Уфе открылась первая открытая площадка для сдачи норм ГТО

В Уфе на территории ТЦ «Башкирия» открылась первая в республике площадка всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба столичной администрации.

Площадка оборудована 20 уличными тренажёрами с изменяемым весом нагрузки. Тренажёры оснащены крышей и системой освещения, что позволит всем желающим заниматься спортом в любой сезон и время суток - бесплатно.

Аналогичные спортплощадки будут построены в ближайшее время ещё в семи городах – Благовещенске, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Сибае, Нефтекамске и Агидели, сообщает пресс-служба.

А на уфимской спортплощадке уже состоялись городские соревнования по силовому многоборью. Спортсмены-тяжелоатлеты одними из первых опробовали новые тренажёры.