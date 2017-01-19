В Бирске «Крещенские морозы» назвали победителей

Гран-при фестиваля завоевали 20-летняя москвичка Екатерина Таран, группа «Инкес» из Уфы и танцевальный коллектив «Радуга» из Бирска, сообщает пресс-служба министерства культуры.

Участники 23-го ежегодного фестиваля состязались в номинациях: эстрадная музыка, эстрадная песня, рэп-исполнители, музыкальные группы, эстрадный танец.В конкурсе приняли участие 88 исполнителей и коллективов из Башкирии, Москвы, Санкт-Петербурга, Когалыма и Киева. Впервые в этом году география конкурса шагнула за пределы республики, заметили в пресс-службе.

Призовой фонд в этом году был увеличен в несолько раз: гран-при — 30 тысяч, первое место — 15 тысяч, второе место — 10 тысяч и третье место — 5 тысяч рублей. Ради увеличения призового фонда организаторы решили не приглашать на фестиваль эстрадную "звезду".

Кстати, обладатель гран-при Екатерина Таран выдвинута в качестве претендента на получение премии Президента России в рамках приоритетного национального проекта «Образование».