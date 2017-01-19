Ильмир Хазетдинов занял седьмое место на этапе кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

22.01.17 В Башкирии жених с битой в канун свадьбы ограбил магазин

22.01.17 Рустэм Хамитов встретился с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским

22.01.17 В Бирске определились победители ежегодного фестиваля «Крещенские морозы»

22.01.17 Главным судебным приставом Башкирии назначен Ильнур Махмутов

22.01.17 Башкортостан возобновил телевещание в Челябинской области

22.01.17 Семья из Уфы стала победителем на всероссийском конкурсе «Семья года»