Антон Бабиков в составе сборной России выиграл бронзу эстафетной гонки в Антхольце

Итальянская трасса продолжает оставаться медальной для нашей мужской команды.

В квартет россиян в этот раз не вошел лидер сборной – Антон Шипулин. Но и без него Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков сумели достичь медального подиума. Наши биатлонисты успешно начали гонку и даже захватили лидерство, но на экваторе эстафеты уступили его норвежцам и немцам. Россияне вплоть до финиша вели борьбу за бронзу с еще четырьмя сборными.

В итоге судьба первого места определилась в драматической развязке. После фотофиниша победителями эстафеты были признаны немцы (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп). Норвежцы отстали от них на 0,1 секунды. А завершавший четвертый этап Бабиков в концовке дистанции сумел убежать от украинца Дмитрия Пидручного и принес нашей сборной бронзу.

- В Антхольце я чувствовал себя гораздо лучше, чем на предыдущем этапе, - цитирует Бабикова championat.com. - В Рупольдинге проявил себя не с лучшей стороны, но уверен, что это был единичный случай. Такого больше не повторится. Я доказал фанатам и себе, что боеспособен и могу сражаться на каждом этапе.

Сегодня в Антхольце состоится мужской масс-старт на15 километров, в котором уфимский биатлонист также будет бороться за медали.