В Уфе закончился "школьный" карантин

23 января, после недельного карантина, в школах города Уфы возобновляется учебный процесс, сообщает пресс-служба администрации столицы.

С учетом этого мэр Уфы Ирек Ялалов поручил главам районных администраций, руководителям коммунальных служб "особое внимание в выходные дни уделить очистке подъездных путей к школам и прилегающих к ним территорий. Подъездные пути должны обеспечивать возможность проезда до школы и обратно" – такая задача поставлена перед городскими службами.

Коммунальная техника выйдет на уборку преимущественно в вечернее и ночное время, когда поток личного автотранспорта минимален. Выход грейдеров в часы пик может только усугубить ситуацию и затруднить дорожное движение, заметили в пресс-службе.