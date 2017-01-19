В Сибае жених накануне свадьбы совершил дерзкое нападение на магазин

Не "медовый" месяц, а совсем не медовые годы теперь. скорее всего, придется провести в местах не столь отдаленных 23-летнему жителю Сибая. Ему инкриминируется "разбой", сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Вчера поздно вечером в торговую точку зашел "покупатель" в маске и с битой в руках. Угрожая продавцу, он забрал из кассы 20 тысяч рублей. А на выходе прихватил ящик с виски.

Один из продавцов проследил за преступником и уидел как тот скрылся в подвале близлежащего жилого дома. Вскоре его задержали полицейские. Задержанный признался в содеянном, объяснив, что деньги и алкоголь ему были нужны для проведения свадьбы.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, похищенное полностью изъято.