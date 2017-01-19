В Башкирии в ДТП на «встречке» погиб водитель

Трагическое происшествие произошло сегодня на 25-м километре автодороги Чишмы – Киргиз-Мияки, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

По предварительными данным, два авто, «Рено Дастер» и «Форд Фьюжен» столкнулись на встречке. В результате ДТП 51-летний водитель «Форда» погиб на месте происшествия, 42-летний водитель «Рено» доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все факты и обстоятельства дорожного происшествия.