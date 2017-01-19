В Башкирии молодой человек перечислил 220 тысяч за призрачный мотоцикл

Житель Мелеузовского района попался на удочку афериста.

Парня привлекло объявление на «Авито» о продаже в Волгоградской области мотоцикла за 220 тысяч рублей. Созвонившись с продавцом, он перечислил через несколько дней требуемую сумму и стал ждать покупку, которую ему пообещали доставить транспортной компанией. Как уточняет пресс-служба МВД по РБ, чтобы купить новый мотоцикл, молодой человек продал свой старый.

В указанный срок товар не пришел, а связь с продавцом оборвалась. Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».