"Resbash"-Житель Благовещенска обокрал дом, за кражу из которого был судим ранее
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21.01.17 12:20
В Башкирии молодой человек перечислил 220 тысяч за призрачный мотоцикл
21.01.17 12:12
Житель Благовещенска обокрал дом, за кражу из которого был судим ранее
21.01.17 12:09
Рената Хузина заняла третье место на этапе кубка Европы по скелетону
21.01.17 12:04
В Башкирии «Гранту» сплющило в ДТП, водитель погиб
21.01.17 12:01
Сегодня Антон Бабиков в составе нашей сборной выступит в эстафете на этапе кубка мира в Антхольце
21.01.17 00:32
МАКРОсрок в колонии строгого режима получил напавший на офис МИКРОфинансирования в Нефтекамске
21.01.17 00:15
В Уфе инвалида не пустили в автобус с собакой-поводырём
21.01.17 00:10
Уфимец проспал всю ночь с воткнутым в спину ножом
20.01.17 15:45
Студент БашГУ изобличил преподавателя-взяточника
20.01.17 15:32
Житель Башкирии отправлен в колонию за уклонение от исправительных работ
20.01.17 15:20
Прокуратура Калининского района Уфы оставила без прав восьмерых наркоманов
20.01.17 13:45
Стерлитамакский школьник ограбил магазин
20.01.17 13:03
В Башкортостане представлен план «Стратегия 2030»
20.01.17 12:54
В Нефтекамске взят под стражу начальник уголовного розыска
20.01.17 12:54
Госавтоинспекция Уфы рекомендует не выезжать из столицы
20.01.17 12:31
Жительницу Башкирии оштрафовали за ложный донос на брата
20.01.17 12:17
Скот ишимбайского фермера съел и продал его работник
20.01.17 12:16
В Башкирию пришли снегопады и метели
20.01.17 12:15
Материнский капитал в 2017 году не увеличится
20.01.17 11:17
В Уфе создали преступную схему по возврату налога
20.01.17 11:09
Российский «Феникс» стал обладателем Кубка континента по следж-хоккею
20.01.17 11:06
В Уфе в столкновении четырёх машин пострадали три человека
20.01.17 11:00
В Уфе число дружинников выросло в десять раз
20.01.17 10:53
«Уфа» расторгла трудовой договор с бразильским полузащитником Марсиньо
20.01.17 10:53
В Башкирии сотрудник угрозыска получил условный срок за выбивание показаний у подростка
20.01.17 10:52
В Башкирии пройдет благотворительная акция «Скворцы прилетели»
20.01.17 10:50
В Башкирии число безработных снизилось на 9,5 процента
20.01.17 10:38
Сегодня Антон Бабиков начинает выступления на этапе кубка мира в Антхольце
20.01.17 10:27
В Уфе состоялся первый в истории Матч звёзд Женской хоккейной лиги
20.01.17 09:32
В Уфе пассажиров по маршруту возил водитель без прав
20.01.17 09:23
В Уфе школьник впал в кому после химических опытов
19.01.17 15:52
Уфимцу дали год колонии за найденные у клумбы наркотики
19.01.17 15:24
В Бижбулякском районе не удалось спасти двухлетнего ребёнка, пострадавшего в ДТП
19.01.17 14:56
В уфимской Черниковке вместо ветхих двухэтажек построят новый жилой комплекс
19.01.17 14:36
В Аскинском районе школьница провалилась в люк. Сотрудники школы наказаны
19.01.17 14:34
В Башкирии из школы эвакуировали 800 детей из-за распыленного газа. Есть пострадавшие
19.01.17 14:16
В Уфе сбытчики амфетамина получили по одиннадцать лет колонии
19.01.17 14:09
Водитель, виновный в гибели подростка в Башкирии, приговорён к трём годам колонии
19.01.17 14:03
Задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки в Уфе
19.01.17 13:49
В Башкирии двухлетний ребёнок после ДТП попал в реанимацию
19.01.17 13:18
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак начал борьбу за чистоту русского языка в команде
19.01.17 13:05
Биатлонист Эдуард Латыпов вошёл в состав сборной РФ на зимнюю Универсиаду-2017
19.01.17 12:50
Игрок «Уфы-м» Данила Емельянов забил гол в ворота сверстников из Молдовы
19.01.17 12:39
Сегодня в Уфе пройдет первый в истории Матч звёзд Женской хоккейной лиги
19.01.17 12:28
«Уфу» покинул полузащитник Семён Фомин
19.01.17 11:27
В Башкирии у «чёрного лесоруба» конфисковали бензопилу
19.01.17 11:20
В Уфе пройдут соревнования по маунтинбайку
19.01.17 11:19
В Фёдоровском районе завышали цены на детское питание
19.01.17 11:03
Прокуратура Кировского района Уфы подала запрос на блокировку 150 сайтов
19.01.17 08:29
"Салават Юлаев" проиграл в овертайме "Ак Барсу" - 5:6
18.01.17 21:23
В Башкирии будет осуждён бывший "главный по дорогам" Калтасинского района
18.01.17 17:04
В Уфе задержаны сбытчики крупной партии «синтетики»
18.01.17 15:40
В Башкирии объявили о приёме документов на бесплатное ЭКО
18.01.17 15:31
В Башкирии социальные проекты поощрят мини-грантами
18.01.17 15:17
В Салавате прокуратура обязала управляющие компании составить планы по энергосбережению
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