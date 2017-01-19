В Башкирии «Гранту» сплющило в ДТП, водитель погиб

21.01.17 Рустэм Хамитов встретился с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским

21.01.17 В Бирске проходит ежегодный фестиваль «Крещенские морозы»

21.01.17 В Уфе общественность обсуждает стратегию развития региона

21.01.17 Главным судебным приставом Башкирии назначен Ильнур Махмутов

21.01.17 Башкортостан возобновил телевещание в Челябинской области

21.01.17 Автомобилисты Уфы намерены подать иск против дорожников из-за колейности

21.01.17 Семья из Уфы стала победителем на всероссийском конкурсе «Семья года»

21.01.17 Башкирские юные музыканты стали лауреатами во всех возрастных категориях в межрегиональном конкурсе