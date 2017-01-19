МАКРОсрок в колонии строгого режима получил напавший на офис МИКРОфинансирования в Нефтекамске

Нефтекамский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя города. Он признан виновным в разбое, сообщает надзорное ведомство.

Установлено, что мужчина летом прошлого года зашел в офис микрофинансовой организации и, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы отдать ему деньги, находящиеся в кассе. Та испугалась намерений и передала налетчику 25 тысяч рублей.

На суде обвиняемый вину не признал. Суд назначил с учетом данных о личности подсудимого шесть с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре.