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21.01.17 | 00:15 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе инвалида не пустили в автобус с собакой-поводырём
Его вынудили купить собаке билет за полную стоимость, хотя в соответствии с законодательством такой питомец может провозиться бесплатно, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Спустя время 32-летний инвалид 1 группы по зрению обратился в прокуратуру с жалобой на незаконные действия сотрудников «Башавтотранса».
Прокуратура Октябрьского района Уфы выяснила, что мужчина приобрел в кассе Южного автовокзала билет на автобус в Челябинскую область, предъявив также документы на свою собаку-поводыря. В соответствии с законом такие собаки могут провозиться бесплатно. Однако сотрудники вокзала потребовали оплатить полную стоимость перевозки животного – 150 рублей. Хозяин не мог передвигаться без своего верного друга и заплатил указанную сумму.
Прокурор района внес в адрес руководства ГУП «Башавтотранс» представление об устранении выявленных нарушений. По итогам его рассмотрения трое сотрудников наказаны в дисциплинарном порядке. Предприятие вернуло инвалиду деньги за "собачий" билет.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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