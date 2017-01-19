Студент БашГУ изобличил преподавателя-взяточника

Теперь 66-летнего профессора инженерного факультета Башгосуниверситета обвиняют во взяточничестве сразу по трем статьям, сообщают в следкоме республики.

По данным следствия, в сентябре 2016 года преподаватель потребовал от студента 30 тысяч рублей за защиту диплома. Молодой человек записал вымогательство преподавателя на диктофон и сообщил о его незаконных действиях в правоохранительные органы. При получении оговоренной суммы, в рамках оперативного эксперимента, злоумышленник был задержан с поличным.

Кроме того, следователи СКР в процессе раследования выявили еще один эпизод коррупционной деятельности преподавателя. В июне 2016 года студент 6 курса заочной формы по поручению профессора купил четыре трубы общей стоимостью более пяти тысяч рублей и отвез их за свой счет на дачу преподавателя. За это преподаватель поставил ему зачет по предмету «Подъемно-транспортные устройства» в экзаменационный лист без фактической проверки знаний.