Стерлитамакский школьник ограбил магазин

Злоумышленник похитил восемь плиток шоколада, сообщают в МВД по республике.

Полицейских в продуктовый магазин по улице Артема вызвала продавщица, которая с помощью видеонаблюдения увидела, как мальчик положил шоколадные плитки под одежду и бросился наутек.

Стражи порядка раскрыли преступление за полтора часа. Они просмотрели видео с камер наблюдения и быстро вышли на налетчика.

Им оказался 15-летний учащийся одной из школ города. Часть похищенного удалось вернуть магазину, другую юный любитель сладкого, скорее всего, успел съесть.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».