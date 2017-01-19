В Башкортостане представлен план «Стратегия 2030»

Сегодня в уфимском «Конгресс-холле» состоялось общественное обсуждение республиканских стратегических инициатив на период до 2030 года. В их разработке приняли участие ученые, сотрудники республиканских органов исполнительной власти, члены общественных организаций и независимые эксперты.

Все стратегические инициативы распределены по нескольким группам. В частности прошло обсуждение вопросов общего развития республики, развития новых индустрий и рынков, проблем, связанных с человеческим потенциалом, совершенствования госуправления и создание модели сбалансированного развития территорий.

К обсуждению «Стратегии 2030» подключится бизнес-сообщество, муниципалитеты и все население республики.

Инициаторы разработки документа ждут от общественности, желающей дополнить его собственными инициативами, электронные письма по адресу: 2030@bashkortostan.ru.