"Resbash"-В Башкортостане представлен план «Стратегия 2030»
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20.01.17 13:45
Стерлитамакский школьник ограбил магазин
20.01.17 13:03
В Башкортостане представлен план «Стратегия 2030»
20.01.17 12:54
В Нефтекамске взят под стражу начальник уголовного розыска
20.01.17 12:54
Госавтоинспекция Уфы рекомендует не выезжать из столицы
20.01.17 12:31
Жительницу Башкирии оштрафовали за ложный донос на брата
20.01.17 12:17
Скот ишимбайского фермера съел и продал его работник
20.01.17 12:16
В Башкирию пришли снегопады и метели
20.01.17 12:15
Материнский капитал в 2017 году не увеличится
20.01.17 11:17
В Уфе создали преступную схему по возврату налога
20.01.17 11:09
Российский «Феникс» стал обладателем Кубка континента по следж-хоккею
20.01.17 11:06
В Уфе в столкновении четырёх машин пострадали три человека
20.01.17 11:00
В Уфе число дружинников выросло в десять раз
20.01.17 10:53
«Уфа» расторгла трудовой договор с бразильским полузащитником Марсиньо
20.01.17 10:53
В Башкирии сотрудник угрозыска получил условный срок за выбивание показаний у подростка
20.01.17 10:52
В Башкирии пройдет благотворительная акция «Скворцы прилетели»
20.01.17 10:50
В Башкирии число безработных снизилось на 9,5 процента
20.01.17 10:38
Сегодня Антон Бабиков начинает выступления на этапе кубка мира в Антхольце
20.01.17 10:27
В Уфе состоялся первый в истории Матч звёзд Женской хоккейной лиги
20.01.17 09:32
В Уфе пассажиров по маршруту возил водитель без прав
20.01.17 09:23
В Уфе школьник впал в кому после химических опытов
19.01.17 15:52
Уфимцу дали год колонии за найденные у клумбы наркотики
19.01.17 15:24
В Бижбулякском районе не удалось спасти двухлетнего ребёнка, пострадавшего в ДТП
19.01.17 14:56
В уфимской Черниковке вместо ветхих двухэтажек построят новый жилой комплекс
19.01.17 14:36
В Аскинском районе школьница провалилась в люк. Сотрудники школы наказаны
19.01.17 14:34
В Башкирии из школы эвакуировали 800 детей из-за распыленного газа. Есть пострадавшие
19.01.17 14:16
В Уфе сбытчики амфетамина получили по одиннадцать лет колонии
19.01.17 14:09
Водитель, виновный в гибели подростка в Башкирии, приговорён к трём годам колонии
19.01.17 14:03
Задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки в Уфе
19.01.17 13:49
В Башкирии двухлетний ребёнок после ДТП попал в реанимацию
19.01.17 13:18
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак начал борьбу за чистоту русского языка в команде
19.01.17 13:05
Биатлонист Эдуард Латыпов вошёл в состав сборной РФ на зимнюю Универсиаду-2017
19.01.17 12:50
Игрок «Уфы-м» Данила Емельянов забил гол в ворота сверстников из Молдовы
19.01.17 12:39
Сегодня в Уфе пройдет первый в истории Матч звёзд Женской хоккейной лиги
19.01.17 12:28
«Уфу» покинул полузащитник Семён Фомин
19.01.17 11:27
В Башкирии у «чёрного лесоруба» конфисковали бензопилу
19.01.17 11:20
В Уфе пройдут соревнования по маунтинбайку
19.01.17 11:19
В Фёдоровском районе завышали цены на детское питание
19.01.17 11:03
Прокуратура Кировского района Уфы подала запрос на блокировку 150 сайтов
19.01.17 08:29
"Салават Юлаев" проиграл в овертайме "Ак Барсу" - 5:6
18.01.17 21:23
В Башкирии будет осуждён бывший "главный по дорогам" Калтасинского района
18.01.17 17:04
В Уфе задержаны сбытчики крупной партии «синтетики»
18.01.17 15:40
В Башкирии объявили о приёме документов на бесплатное ЭКО
18.01.17 15:31
В Башкирии социальные проекты поощрят мини-грантами
18.01.17 15:17
В Салавате прокуратура обязала управляющие компании составить планы по энергосбережению
18.01.17 15:13
Bosch отзывает 4700 газовых плит
18.01.17 14:59
Нефтяная компания заплатит за гибель работника из Башкирии 4,6 млн рублей
18.01.17 14:49
Уфимка предстанет перед судом за попытку подкупа пристава
18.01.17 14:49
В Башкирии появились пять уникальных автомобилей для ремонта теплосетей
18.01.17 14:44
Уфимское ЖЭУ обязали заплатить налоги
18.01.17 14:39
В Уфе открылся конкурс «Учитель года»
18.01.17 14:38
В Уфе из парка имени Якутова украли часть иллюминации
18.01.17 14:24
«Урал-батыр» помог мигрантам освоиться в Башкортостане
18.01.17 14:21
Житель Татарии совершил налёты на два офиса микрозаймов в Стерлитамаке
18.01.17 14:02
В Башкирии «Хендай» въехал в «Калину», погиб пассажир
18.01.17 13:42
В Уфе отравившиеся посетители взыскали с ресторана 150 тысяч рублей
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