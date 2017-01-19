В Башкирию пришли снегопады и метели

20.01.17 В Уфе общественность обсуждает стратегию развития региона

20.01.17 Главным судебным приставом Башкирии назначен Ильнур Махмутов

20.01.17 Башкортостан возобновил телевещание в Челябинской области

20.01.17 Автомобилисты Уфы намерены подать иск против дорожников из-за колейности

20.01.17 Семья из Уфы стала победителем на всероссийском конкурсе «Семья года»

20.01.17 В Башкирии перед судом предстанет бывший начальник районной ГИБДД

20.01.17 Башкирские юные музыканты стали лауреатами во всех возрастных категориях в межрегиональном конкурсе