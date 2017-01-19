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20.01.17 | 12:17 НОВОСТИ | Архив новостей
Скот ишимбайского фермера съел и продал его работник
Владелец фермерского хозяйства, вернувшись из поездки, обнаружил исчезновение 42 животных, сообщают в пресс-службе МВД республики.
По версии следствия, ишимбайский фермер нанял мужчину вместе с сожительницей и пасынком для того, чтобы те присмотрели за его хозяйством на время отъезда. Однако за два месяца отсутствия владельца, работники похозяйничали на славу.
Фермер не досчитался четырех быков, шестнадцати телят и более двадцати баранов.
Полицейские выяснили, что работник вместе с семьей покинул территорию Ишимбайского района. Сделал он это заблаговременно, чтобы избежать встречи с хозяином и стражами порядка.
Вскоре сотрудники ишимбайской полиции установили местонахождение подозреваемого. Оказалось, он вместе с семьей перебрался в Уфу и трудился там на овощной базе. После задержания мужчина признался, что часть животных продал таксистам и жителям ближайших сел. А несколько животных он съел вместе с супругой и пасынком.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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