В Аскинском районе школьница провалилась в люк. Сотрудники школы наказаны

Прокуратура Аскинского района проверила жалобу местной жительницы по поводу травмы, полученной ее ребенком в школе, сообщила пресс-служба прокуратуры РБ.

В ходе проверки установлено, что в ноябре прошлого года сотрудники школы оставили незапертым напольный люк, ведущий из коридора в подвал здания.

Второклассница во время перемены упала в проем с двухметровой высоты. С черепно-мозговой травмой она была госпитализирована в больницу.

Прокуратура внесла в адрес начальника отдела образования представление, по результатам рассмотрения которого директор школы, его заместитель и два педагога наказаны в дисциплинарном порядке. Директор также привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тыс рублей.

Кроме того, прокурор района в судебном порядке потребовал взыскать с учебного заведения компенсацию материального и морального вреда. Ход дела находится на контроле ведомства.