|
|
НОВОСТИ
19.01.17 14:34
В Башкирии из школы эвакуировали 800 детей из-за распыленного газа. Есть пострадавшие
18.01.17 15:17
В Салавате прокуратура обязала управляющие компании составить планы по энергосбережению
17.01.17 14:47
В Уфе работник нефтяной компании предстанет перед судом за получение пособия по безработице
|
19.01.17 | 14:16 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе сбытчики амфетамина получили по одиннадцать лет колонии
Ленинский райсуд столицы вынес приговор в отношении 26-летнего Ибрагима Мамедова, 23-летнего Азата Гареева и 33-летнего Ильи Ерина, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Гареев и Мамедов изготавливали на съемной квартире синтетический наркотик, ингредиенты для которого приобрели по интернету. В январе прошлого года они сбыли Ерину более пяти граммов амфетамина, после чего их задержали полицейские.
При личном досмотре и обыске у наркоторговцев изъяли около 30 граммов амфетамина, посуду, перчатки и другие приспособления для его приготовления, электронные весы и пакетики для фасовки доз.
Автор: Марат САТТАРОВ
|
AHOHC
AHOHC
Твёрдые бытовые доходы (Cоциум) 19.01.17 (10:27)
Ассаби 2017-01-19 15:24:07
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Иван 2017-01-19 11:02:22
«Ит Фест», «Хет Маркет» и другая безвкусица (Cоциум) 13.01.17 (11:11)
Асаба 2017-01-19 08:46:00
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Дина 2017-01-18 11:40:44
Рустэм Хамитов: «Шульган-Таш» - наше всё. Других таких точек нет
прохожий 2017-01-13 09:29:30
Борьба за койкоместо (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Асаба 2017-01-12 08:47:18
Эра экологии (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Владимир 2017-01-11 10:27:29
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
Ночь накануне Рождества (Cоциум) 05.01.17 (11:28)
прохожий 2017-01-10 16:38:42
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Васятка 2017-01-08 11:13:01