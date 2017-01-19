Водитель, виновный в гибели подростка в Башкирии, приговорён к трём годам колонии

Благоварский межрайонный суд вынес приговор 23-летнему жителю села Чекмагуш Дамиру Давлетшину. Он признан виновным по статьям УК РФ «нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения».

В сентябре прошлого года ранее судимый за пьяное вождение Давлетшин вновь в нетрезвом состоянии сел за руль «четырнадцатой» и поехал в село Севадыбашево Буздякского района. На скорости 110 км/час не справился с управлением и вылетел в кювет на встречной полосе, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Находившаяся на пассажирском месте 15-летняя девушка погибла от многочисленных травм. Обвиняемый признал вину. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, лишил прав на три года и обязал выплатить семье погибшей 400 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала приговор в связи с мягкостью назначенного наказания.