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19.01.17 | 14:09 НОВОСТИ | Архив новостей
Водитель, виновный в гибели подростка в Башкирии, приговорён к трём годам колонии
Благоварский межрайонный суд вынес приговор 23-летнему жителю села Чекмагуш Дамиру Давлетшину. Он признан виновным по статьям УК РФ «нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения».
В сентябре прошлого года ранее судимый за пьяное вождение Давлетшин вновь в нетрезвом состоянии сел за руль «четырнадцатой» и поехал в село Севадыбашево Буздякского района. На скорости 110 км/час не справился с управлением и вылетел в кювет на встречной полосе, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Находившаяся на пассажирском месте 15-летняя девушка погибла от многочисленных травм. Обвиняемый признал вину. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, лишил прав на три года и обязал выплатить семье погибшей 400 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала приговор в связи с мягкостью назначенного наказания.
Автор: Марат САТТАРОВ
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