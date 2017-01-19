Задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки в Уфе

Тело пожилой женщины было обнаружено 7 декабря прошлого года в садовом домике СНТ «Радуга».

Следователи установили, что женщина сдавала комнату на втором этаже жителю одной из бывших союзных республик. Подозрения пали на него, так как он пропал после смерти горожанки. Были установлены данные о его личности и месте нахождения. Им оказался 61-летний гражданин Узбекистана, находившийся на территории России нелегально.

Подозреваемого задержали в Московской области. По версии следствия, вечером 6 декабря 2016 года между пьяными мужчиной и 63-летней хозяйкой дома произошла ссора, хозяйка стала оскорблять мужчину и тот в ответ задушил ее, после чего скрылся с места происшествия.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. В суд подано ходатайство о заключении обвиняемого под стражу, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.