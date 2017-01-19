Главный тренер «Уфы» Сергей Семак начал борьбу за чистоту русского языка в команде

Новый наставник башкирского коллектива ввел штрафы за мат.

– На первом же собрании Сергей Богданович заявил, что наша команда больше не сквернословит, - цитирует пресс-атташе клуба Сергея Тыртышного «Спорт-Экспресс». - И если он услышит матерное слово, футболист будет оштрафован.

Также стало известно, что летом Семак пройдет стажировку в английском клубе «Манчестер Сити». Договоренность с одним из грандов британского футбола была достигнута еще по поводу экс-тренера «Уфы» Виктора Гончаренко, который ныне работает с ЦСКА. Но в силу соглашения о сотрудничестве между клубами российской и английской Премьер-лиг,и теперь стажировку пройдет его сменщик - Семак.

Напомним, 40-летний специалист возглавил «Уфу» в конце декабря 2016 года. Ранее он работал тренером в «Зените» и сборной России.