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18.01.17 | 17:04 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе задержаны сбытчики крупной партии «синтетики»
Фото: предоставлено пресс-службой МВД по РБ
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих местных жителей, у которых изъято три килограмма синтетических наркотиков.
На одной из съемных квартир 29-летний горожанин жил вместе с семьей и там же в тайнике хранил наркотики. На второй съемной квартире он обустроил мини-лабораторию, где вместе с 38-летним подельником изготавливал запрещенные средства. «Синтетика» распространялась через тайники на территории не только Уфы, но и других регионов России.
В общей сложности изъято три килограмма наркотиков – около тридцати тысяч разовых доз. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере», сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Автор: Марат САТТАРОВ
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